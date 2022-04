Netflix también se aleja de Will Smith: suspendió película que protagonizaba

Parece que la bofetada de Will Smith a Chris Rock la semana pasada, en plena ceremonia de los premios Óscar, tendrán más consecuencias para el actor.

Luego de que Smith presentara su renuncia a la Academia, y que esta la haya aceptado, la plataforma y productora Netflix también decidió dejar los vínculos con el actor, parando el rodaje de una película donde iba a ser el protagonista.

Según The Hollywood Reporter, Netflix envió el film Fast and Loose a “un segundo plano”, dejándola fuera de sus prioridades. A pesar de que no hay un comunicado oficial con las razones, se cree que no se seguirá produciendo, por ahora, en parte al escándalo de Smith en los Óscar.