Nelson Velásquez habló de las críticas que ha recibido por su nueva imagen

De acuerdo con Velásquez, hay otras prioridades en la sociedad pues, según dijo, no deberían fijarse en la apariencia física de las personas. “Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra (...) ¿Saben que me he hecho? Lo que me da la gana, lo que yo quiero, porque si yo me siento bien así es lo que me importa”.

Finalizó diciendo que “quizás cuántos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito, a mí critíquenme cuando cante mal, que esa sí es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le gusta cómo me veo que no me siga y deje de joder aquí”.