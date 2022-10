Así reaccionó Andy Rivera tras ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

Quien no perdió la oportunidad para pronunciarse sobre la ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque, fue la ‘influencer’ Yina Calderón, quien desató polémica en redes sociales desde el que se conoció la relación de la actriz y el cantante al afirmar que el cantante antioqueño solo estaba con Lina para “conseguir seguidores”.

Esta vez, la también DJ respondió a una pregunta realizada por un seguidor en su cuenta de Instagram en la que le pedían su opinión sobre la nueva ruptura.

“Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir. Nenes, yo estoy para montar una oficina de predicciones. Todo lo que digo sale y ustedes vienen y me tratan mal y no me creen. Bebés, uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera y ella no se merece eso”, expresó Calderón.

“Yo les he dicho, no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer y uno quiere un man que lo quiera y a él se le notaba el hambre por seguidores, por su carrera, por música. No, no, no, antes Dios le hizo un favor. Ojalá encuentre una persona que la quiera de verdad”, añadió.