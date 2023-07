Falcao García publicó fotos del nacimiento de su quinta hija

La esposa del actual delantero del Rayo Vallecano de España y la selección de fútbol de Colombia escribió unas palabras por la llegada de su pequeña a través de su perfil de Instagram, “bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia”, comenzó diciendo la cantante.

Tarón agregó: “hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”.