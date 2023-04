Falleció Jung Chae-Yull, actriz de la serie de Netflix 'Zombie Detecive'

Aunque la agencia no reveló las razones de su fallecimiento, si confirmó que el funeral se hará en privado, ya que así fue acordado por la familia de la modelo.

Chae-Yull inició su carrera en el modelaje desde muy pequeña, logrando firmar importantes contratos. En el 2016 tuvo la oportunidad de participar en el reality show ´Devil’s Runway’, y para el año 2018, decidió incursionar en la actuación logrando su primer protagónico en la película ‘Deep’.

Pese a contar con una larga trayectoria en Corea, la actriz alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su participación en ‘Zombie Detective’, una exitosa serie transmitida por Netflix en el año 2020, y su fama continuó creciendo gracias a su papel protagónico en ‘I Have Not Done My Best’, un popular drama coreano estrenado en febrero de 2022.