Artistas latinos y su cuota inolvidable con las canciones del Mundial

En 2006, la atlanticense ya había marcado historia con ‘Hips Don't Lie’. El sencillo que cantó en compañía de Wyclef Jean colocó la frase de "en Barranquilla se baila así" a darle la vuelta al mundo. En esa oportunidad el certamen se jugó en Alemania.

Ocho años antes, en 1998, Ricky Martin hizo lo propio con ‘La copa de la vida’ para el mundial de Francia. En una mezcla entre pop y sertanejo brasileño, el puertorriqueño pegó el coro que clamaba: “Here we go! Ale, ale, ale!, Go, go, go! Ale, ale, ale!”.

Este 20 de noviembre, en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la canción de Shakira que debutó para Sudáfrica 2010 fue recordada.

We are one, de Pitbull para Brasil 2014, o el Himno de Vangelis para Corea - Japón 2002 también marcaron la tendencia en su momento.