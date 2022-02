Mujer encuentra a un hombre desnudo viviendo en el baúl de su carro

En el baúl del vehículo estaba un hombre que la observaba; la mujer que ríe de nervios, le preguntó si estaba desnudo a lo que respondió: “sí, es un rito de iniciación”.

“Al principio pensé que alguien me estaba jugando una broma, y ​​luego, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, dejé mi teléfono grabando porque no estaba muy segura de lo que podía a pasar”, manifestó la mujer Global News.

“No sabía quién era este tipo. No sabía si era peligroso. Y había estado en mi baúl durante tres días y no dijo una sola palabra”, indicó.