Mujer denunció a Cardi B por haberle lanzado un micrófono durante show

Luego de que la rapera Cardi B le lanzara el micrófono a una de las asistentes de su show que se llevó a cabo en el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas, Estados Unidos, el pasado sábado 29 de julio, la mujer decidió presentar una denuncia en su contra.

Esto ocurrió luego de que la misma asistente del show le arrojara a Cardi B una bebida encima, lo que provocó la reacción de la artista. Sin embargo, la ciudadana decidió presentar la denuncia ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por resultar golpeada con el objeto contundente que lanzó la celebridad.

"Según la víctima, ella asistió a un evento el 29 de julio de 2023, en una propiedad ubicada en la calle 3500 de Las Vegas Boulevard. Durante un concierto, fue golpeada por un objeto lanzado desde el escenario", dijeron las autoridades.

Tras el impactante hecho y el desconcierto del resto del público, el equipo de seguridad del evento retiró a la implicada del lugar, quien no dejó de lanzar comentarios ofensivos hacia la artista, que por su parte, se limitó a acomodarse el cabello y continuar con la presentación con total normalidad.

Sin embargo, este no fue el primer incidente similar que protagonizó Cardi B durante una presentación reciente en el lugar, donde la artista le lanzó el micrófono a su DJ porque cortó la pista de una canción reiteradas veces.

En redes sociales recordaron cuando pasó una situación similar pero con Justien Bieber, quien en 2015 se retiró del escenario en Oslo, donde se estaba dando un concierto. Esto ocurrió luego de que el artista se molestara con el público por haber lanzado un líquido sobre el escenario.

"¿Qué hacen? Paren. He dicho que paren. ¿Chicos, me están escuchando? Entonces se molestó y dijo: "Olvídenlo he terminado. No voy a seguir con el show". Y se retiró del show.