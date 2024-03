Mono Zabaleta le devolvió canción a Omar Geles porque le cobró $ 70 millones

Así lo dio en unas declaraciones en entrevista con Jeiminson Ochoa en la que mencionó que también ya le había grabado el video pero que tuvo que sacarla de su anterior álbum alegando que “nunca me ha pegado las canciones de él”.

“Omar Geles me da canciones, le he grabado pero nunca me ha pegado las canciones de él, pero ahora Omar cobra 60 y 70 millones por una canción. Yo el CD pasado tenía una canción ya con vídeo grabada y me dijo que valía eso y yo la saqué la canción”, explicó.