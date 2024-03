Controversia por cobro “excesivo” de Omar Geles por canción al Mono Zabaleta

Las cosas entre los cantantes Mono Zabaleta y Omar Geles no parecen marchar de la mejor manera, y es que hace poco se supo que tuvieron una diferencia por dinero.

De acuerdo con lo expuesto en el perfil de Instagram de ‘Blog vallenato’, Mono Zabaleta dijo en una entrevista que, decidió devolverle una canción a Omar Geles, que él había escrito, debido a la suma de dinero que le cobró por ella.

“He grabado sus canciones y no me han pegado, Geles cobra de 60 a 70 millones de pesos, yo en el CD pasado tenía una canción ya con video y grabada y me dijo que eso valía, yo le dije que no iba a pagarle eso, yo pienso que dar ese dinero le mata a uno la bendición a la canción”, comentó Zabaleta.

Y pues parece que esos cobros costosos parecen que no mentira pues se dice que Rafa Pérez pagó una cifra similar al compositor por la canción ‘Dele que Dele’ todo un éxito en el Carnaval de Barranquilla y por el que se hizo acreedor de un Congo de Oro en el Festival de Orquestas.

Esos cobros, que muchos han calificado de “excesivos”, no han sido negados por el músico que defiende a capa y espada su trabajo que le han valido el aprecio de su público y éxito tras éxito.

“Eso lo comencé a hacer de un tiempo para acá, cobro 60 millones de pesos por una canción producida. Tengo como 500 canciones inéditas y hay algunas canciones que están hechas desde hace mucho tiempo y me toca meterme en el estudio a renovarlas. Yo soy una persona que escucha a la gente y conmigo no tienen que hacer nada, aquí llega la gente y los atiendo en mi casa”, dijo en una entrevista con el periodista Víctor Sánchez.