Mirle Marian, la influencer venezolana que educa, orienta y hace reír

Nacida en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, al occidente de Venezuela, Mirle se graduó como licenciada en comunicación social, realizando especialidades en publicidad y relaciones públicas, gracias a ello fundó su empresa de marketing y prestó sus servicios a distintas empresas. En el año 2003 fue coronada como Reina de la Feria Internacional de La Chinita, una de las festividades más importantes de Venezuela, permitiéndole adentrarse al mundo del espectáculo y medios de comunicación.



"Yo siempre estuve detrás de las redes sociales, de la producción, me encargaba de producir eventos de stand up comedy, fui productora de un programa radial que se escuchaba en toda la parte occidental de Venezuela y era transmitido en tres emisoras de radio", narró la periodista venezolana.



Mirle arribó junto a su familia a los Estados Unidos en el año 2017, huyendo de la crisis económica, política y social que atraviesa el país suramericano y que no le permitía garantizar un futuro próspero. “Decidí venirme a los Estados Unidos y formalizar la residencia en este país, se me presentó la oportunidad y la aproveche", describe la madre de tres niños y esposa del cantante de la agrupación venezolana Mermelada Bunch, Leo Colina.