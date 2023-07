Miguel Varoni reaparece como Pedro ‘el escamoso’ y preocupa a sus seguidores

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!‘”, dijo la actriz.

Siachoque destacó que la calidad de vida de Varoni ha mejorado pues antes tenía “sobrepeso”, le dolían las rodillas y se le hinchaban los pies.

Cabe mencionar que en un principio se especuló que Miguel Varoni había perdido muchos kilos por realizar algún tipo de dieta, pero luego su esposa reveló que en realidad se trató de una dura situación de salud que afrontó a raíz de la covid-19.

Cuando salió de la enfermedad, al parecer, el actor se habría realizado varios retoques estéticos para reafirmar la piel y con el apoyo de su esposa.