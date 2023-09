Miguel Bosé revela que ladrones le pidieron una selfie tras robar su casa

Destacó además, que para ese momento ninguno de los ladrones se dio cuenta de quién era realmente, hasta que el jefe de la banda lo reconoció y entonces pasó algo que lo dejó completamente asombrado. En ese momento el sujeto se despojó de la máscara que llevaba puesta para pedirle una foto del recuerdo, pues era uno de sus más grandes fans: “en un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie”, agregó.

Fue entonces que Bosé supo que la situación no pasaría a mayores y luego de dos largas horas y de llevarse absolutamente todo lo que quisieron los hombres salieron huyendo.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han podido dar con los responsables del robo; sin embargo, se ha llegado a especular que a quien buscaban los asaltantes era a la familia de la conductora Inés Gómez-Mont, pues la propiedad que actualmente ocupa Bosé está a nombre de la famosa; pero esto todavía no ha sido confirmado.