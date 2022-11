“Quería ser mala”: Christie tras interpretar a la directora Weems en Merlina

Sobre su llegada a la producción de Netflix basada en Los locos Addams comentó: “realmente los amo desde hace mucho tiempo. [Esta familia] siempre ha sido reconfortante para mí de cierta forma, porque son un grupo de personajes únicos, y tan infinitamente entretenido y encantador por toda su oscuridad”.

Sin embargo, a pesar de buscar salir del rótulo de Brienne of Tarth, recordó que “ese rol significó una gran oferta para mí, hablé con una experiencia femenina que era muy personal para mí y extremadamente de nicho en un sentido muy particular del entretenimiento masivo. Había tanto diálogo sobre el físico de Brienne, mi físico, el físico de las mujeres que no eran convencionales para la sociedad, cómo la gente lidia con eso, cómo nuestros cuerpos se politizan. Ella tenía tal verdad en tu corazón y tan sobresaliente sentido de la justicia, y quería ejecutar buenos estándares verdaderamente decentes”.

Los ocho capítulos de Merlina están disponible en Netflix desde el 23 de noviembre.