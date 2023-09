Lo que hacía Melissa Martínez en la universidad para lucir su cabello

Es por eso que por medio de sus historias de instagram constantemente suele generar contenido respecto a sus “pintas”, sea de trajes de baño, vestidos, peinados, prendas, entre otras cosas.

Esta vez, Melissa, quien estuvo luciendo su cabello con ondas, contó cómo hacía en su época de universitaria para mantener su cabello con ese ‘look’, aplicando tácticas bastantes económicas por “falta de recursos”.

La presentadora aseguró que se peinaba con crema para peinar para darle forma a las ondas, y que es una técnica que ha vuelto a usar en la actualidad para no tener que acudir a rizadores y planchas.

“Les quiero confesar algo, cuando yo estaba en la Universidad, me levantaba, me echaba un cojincito (crema para peinar) y me hacía así el pelo (ondular el cabello) para irme a la Universidad. Para la peluquería no había mucho presupuesto, entonces ahora volví a mis ondas, se llaman ondas de sirena, pero para mí son ondas de Meli universitaria”, dijo Martínez a sus seguidores en sus redes sociales.