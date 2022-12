Melina Ramírez contó cómo fue la ruptura con Mateo Carvajal

Desde el 2017 su relación marchaba a toda velocidad y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la farándula colombiana. Para el 2019, la pareja anunció la llegada su primogénito; sin embargo, de un momento el amorío tuvo un vuelco y la relación se terminó.

Tiempo después, Melina reveló cómo fue el proceso para superar para su separación.

“Fue un proceso durísimo y necesitaba a mi familia. Mi ginecobstetra me decía: ‘Alístese que usted tiene todo para que le dé una depresión postparto’, y yo dije ‘no, si a mí me da depresión postparto, me lleva el hijue*****, porque estoy vuelta m**rda por dentro, donde yo le deje coger fuerza a esta depresión o a esta tristeza, ¿quién va a alimentar a mi hijo?’”.