Matthew Perry revela por qué no puede ver Friends

“Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en “Friends” siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa. Podía ir a beber, tomar opiáceos, a beber, a la cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”, afirmó Perry.

A pesar de esto, el actor aseguró que nunca estuvo ebrio durante las grabaciones de Friends: “tenía la regla de que nunca bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba. Porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba. Entonces, nunca me emborraché mientras trabajaba”, contó.

Las memorias de Matthew Perry, ya son una obra que está entre las más vendidas, según el New York Times.