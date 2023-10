Matías Mier publicó supuesta indirecta para Melissa Martínez

El portal ‘Masrechismes’ posteó las publicaciones de la pareja y decenas de internautas compartieron su opinión.

“La crisis de la edad es cosa seria”; “Ahí es donde yo me pregunto Meliza q le vio a este man”; “A la final la gente está donde quiere estar melisa muy mamasita talentosa y todo lo q quieras, pero el man no se sentía bien ahí y ya. Uno no va a quedarse donde no es feliz”; “Igual lo contó, no se dieron cuenta pero igual contó jajaja”; “Si fueran "tan felices" no tendrían que salir a decirlo. Deje el show”, fueron algunos de los comentarios.