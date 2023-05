Mateus del Desafío The Box reveló que fue arrestado por la Policía

Mateus grababa videos para Youtube haciendo ‘parkour’ en las calles de la capital colombiana, esta actividad consiste en desplazase de un punto a otro superando una serie de obstáculos, pero un día se le ocurrió hacer algo diferente.

“Yo estaba haciendo videos para YouTube. Mi video iba a ser algo muy loco, entonces la idea era colarnos en Transmilenio y hacer que la policía nos persiguiera. Era muy loco”, comenzó explicando a su compañero.

Pero Mateus no esperó que su idea iba a resultar mal: “todo salió de control porque la gente empezó a gritar ‘ladrón, ladrón’, entonces yo salí corriendo y la gente al final me agarró y me pegaron duro; yo me acuerdo de eso”.