María Teresa Barreto, eliminada de ‘MasterChef Celebrity’ por falta de sazón

El chef y jurado Christopher Carpentier explicó que la leche de tigre que elaboró para su ceviche estaba falta de sazón y por ese motivo se convirtió en la sexta eliminada de la competencia.

“Lamentablemente hoy te tocó dejar la competencia, no por un plato malo, sino porque a la sazón le faltó un poquito, a diferencia de sus compañeros”, dijo Carpentier.

“María T. la verdad que se nos vuelve duro a nosotros cuando ustedes se van, porque nos vamos encariñando con ustedes, créanlo o no, no es fácil y alguien tan chévere como tú es menos fácil y con un plato que no era malo, de verdad que se nos complicó a mí sí me duele un poquito”, agregó el chef.

La reconocida actriz, que recientemente participó en la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, lamentó su salida a través de su cuenta en Instagram.

“No quería salir de la competencia, iba en quinta a fondo y me pusieron el freno de mano. A veces no entendiendo los planes que Dios tiene para mí, sin embargo, los acepto y al final siempre terminan siendo perfectos. Me gocé esta experiencia como nada, aprendí muchísimo y sobre todo fui muy feliz. Gracias @masterchefcelebrityco”, escribió Barreto en su publicación.