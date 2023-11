“El duelo por mi papá no lo he hecho todavía”: Martín Elías Jr.

“Yo siento que el duelo directo por mi papá no lo he hecho todavía. No sé si vaya a canalizar esto porque yo he tomado extrañamente muy bien las cosas, todo el mundo llora a su papá, pero desde que tengo 9 años yo no tuve problemas en el colegio de llamar la atención, de cambiar drásticamente por la muerte de mi papá, la verdad es que he recibido muy bien las cosas”, reveló el joven.

En ese sentido, aseguró que su mamá Claudia ‘Caya’ Varón ha sido clave en su proceso y recordó el consejo que ella le dio cuando él era un niño y lloraba al escuchar las canciones de su padre.