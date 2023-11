Martha Isabel Bolaños recordó encuentro con Michael Jackson y Chris Tucker

La popular ‘Pupuchurra’ manifestó que estuvo frente a frente del intérprete de ‘Thriller’, ‘You Are Not Alone’, ‘Billie Jean’, ‘The Way You Make Me Feel’, entre otros, y que además le hizo una curiosa invitación.

“Lo primero que recuerdo es una gran mano blanca. Tenía un saco negro con morado y, bueno, me dio la mano. Era Michael Jackson, me hizo seguir a su habitación, estaba la niñera con sus hijos”, indicó.

De acuerdo con Martha Isabel a pesar de los impedimentos por el idioma logró comunicase con Michael, este le relató una amarga experiencia que vivió en Colombia.

“Entré, pero en ese momento mi inglés era muy regular. Le pregunté a él (Michael) si le gustaría ir a Colombia, dijo que nunca iba a ir a Colombia porque le secuestraron a un familiar, pero que lo liberaron porque nunca confirmaron su parentesco”, expresó Bolaños.

Marta continuó relatando sus experiencias con sus nuevos conocidos: “Son dos amigos, yo le encanté a Chris. Y él le dijo a Michael `hay una vieja abajo que me encanta´ y Michael le dijo: tráela”.

En medio de su relato, Martha Isabel confesó que tiempo después se volvió a encontrar con Chris Tucker en Bogotá.

“Fuimos a una fiesta. Después lo llevé a su hotel, me pidió un beso, le dije que no. Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”, puntualizó.