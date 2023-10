Martha Isabel Bolaños contó por qué no regresará como ‘la Pupuchurra’

“No, yo no he sido convocada, pero no solo por él, sino también por Paula Peña que no va a estar, Sofía, a la que la papuchurra le arrebató el marido (…) No he recibido ninguna explicación, pero igual lo tomé con calma porque hace un año supe que no iba, entonces dije ‘ok’”, afirmó.

En una anterior entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, aseguró no sentirse mal porque no la convocaron para hacer parte del elenco de la nueva serie, pero sí reconoció que le provocó nostalgia ver a varios de sus antiguos compañeros de set interpretando nuevamente los personajes de 'Yo soy Betty la fea'.