¿Regresará Nicolás Mora a la nueva serie de ‘Yo soy Betty, la fea’?

“No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no habla”, dio a conocer Pulzo de la entrevista.

Sin embargo, el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa reveló que Duarte, al parecer, está en conversación para retomar el personaje.

“‘Mario estamos pensando en hacerlo’, y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver... siempre son 20 años en los que yo no he hecho el personaje. Además, yo no estuve en las obras de teatro, no he participado de esos ‘revivals’ porque respeto mucho a Nicolás Mora y me parece un gran personaje, entonces todavía necesito digerir muy bien esto”, dijo.