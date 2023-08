“Me empecé a sentir agredida”: Marilyn Patiño sobre su paso por ‘Los Reyes’

“Yo me empecé a sentir agredida. Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra. Es más, ni deseo ser actriz ya, porque tienen un trato inhumano, y ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy”, dijo la actriz en el programa ‘La sala de Laura Acuña’.

La actriz Marilyn Patiño decidió renunciar para darle fin a dicha etapa, desencadenando un sinnúmero de reacciones entre las personas que hacían parte de la producción, pues su decisión no habría sido vista con buenos ojos.