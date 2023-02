Actriz Marilyn Patiño reveló que fue abusada sexualmente por otro actor

En la narración, la joven actriz dio a conocer que fue abusada por un actor y que fue “emborrachada”, además de no recordar nada del acto.

“Él me recogió en un carro. Fuimos a un evento que no fue hasta tan tarde. Le dije que me llevara a mi casa porque me sentía muy mareada. Él siempre me estaba dando trago. Traté mucho de acordarme cómo fue, pero no me acordaba de nada. Porque hasta vomitada amanecí y totalmente desnuda”, dijo.

Marilyn contó que asistió a un psicólogo para recibir atención y fue algo que “la ayudó muchísimo”.

Patiño señaló que no denunciará al actor, pero que revela lo sucedió para darles un mensaje a las víctimas de abuso para que sí lo hagan y que cuenten todo.