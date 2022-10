“Fui utilizada”: María Gabriela Ísler tras ruptura con Mauro Urquijo

“Muchas veces yo hablé con él sobre el tema y decía que no era gay, sino 100 % heterosexual, pero estoy contigo porque eres una mujer guapa, bonita. Me duele horrible porque siento que fui utilizada. No estamos hablando de un género, estamos hablando de un sentimiento del apoyo, de pareja”, afirmó la samaria.

Asimismo, la generadora de contenido desmintió que el actor no estuviera en un estado de lucidez

“Él dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo, pero si vemos las entrevistas anteriores, dice que se enamoró de mí, no porque le hubiera dicho que era una mujer trans, sino porque parecía una mujer. Entonces, ahora se quiere lavar las manos y explicar su orientación sexual, quizá, para conseguirse alguna mujer”, dijo.