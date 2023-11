‘La Chilindrina’ reveló que tuvo tumores en los senos por vendarse

“Pues, para verme niña, me las apachurraba, las vendaba. Decían ‘ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, se ve como una pequeña’, pues cómo no, si me estaba ahogando. Las primeras veces que lo usé dije ‘a ver hasta cuándo aguanto' y fueron 50 años”, explicó.

Sin embargo, esta práctica le generó problemas de salud que le impidieron amamantar a su hijo luego del nacimiento.