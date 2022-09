Maluma besó apasionadamente a su novia en medio de la velada de los Billboard

En medio de los premios Billboard que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, Maluma sorprendió a los asistentes y a los internautas.

En el transcurso del evento, el artista presentó ‘Junio’ un sencillo parte del nuevo disco que sacará durante el primer semestre de 2023 y que prometió será “un hito en mi carrera y en la música latina”.

“Esto va estar increíble porque voy a estrenar mi canción ‘Junio’, que llevo anunciando hace ya dos semanas, estoy loco desde que la grabé. Acabé de lanzar un mixtape que se llama ‘Sex and love’, pero me hacía falta una canción que me hiciera reconectar con el público global (...) Yo creo que esta canción les va a gustar y les va a llamar mucho la atención”, manifestó días atrás el cantante a ‘Telemundo’.