Jurados de ‘La descarga’ lloraron por interpretación del himno del programa

“No me gustó la canción y sentí en un momento que no me tuvieron en cuenta. Se me mezclaron las dos cosas y a mí se me nota en la cara las cosas que me gustan y las que no. Me encantó que ellos lo hayan hecho", dijo en el programa.

Además, se presentó un pequeño impase durante la presentación, pues Cristian Better hizo un conteo que interrumpió Román, hecho que generó un roce entre los cantantes.