Maia Landaburu contó cómo fue el encuentro con Fernando Gaitán tras su muerte

“Por eso digo que Constanza me salvó. Me obligó a estar en el aquí y el ahora. El trabajo como actor te obliga a eso no tienes opción cuando grabas de lunes a sábado me obligaba a pensar en eso y no en que Fernando se había ido, me dio la fuerza para estar ahí”, agregó.

Además, contó cómo fue su encuentro con Fernando Gaitán tras el fallecimiento.

“El primer día de grabación de la Reina de Indias y el conquistador fue en Santa Marta y llegué a una playa yendo hacia Riohacha, me senté frente al mar y lo sentí al lado mío no solo interiormente, sino físicamente. De un momento a otro una hoja en forma de corazón cayó justo al lado de mi mano y lo sentí como si se estuviera comunicando directamente. Rei y lloré al tiempo y apareció Kike Sanmartín, que en la novela hace de Meneses, y se sentó al lado y me dijo ´ ¿estás bien?’ y le dije ´estoy con mi marido´ y miró para todo lado. Él no entendía nada”, relató.