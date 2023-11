Exparticipante del ‘Desafío The Box’ contó que rechazó a DJ Steve Aoki

Pero Aoki parecía estar muy interesado en Mai, pues la buscó por Instagram y le envió un mensaje para invitarla a salir. Ella siguió firme y lo rechazó una vez más, según dijo.

“Yo quedé tiesa. Y bueno, todos ya sabemos para qué me quería, así que le dije: ‘No, mor, no voy a ir; gracias por tu invitación, pero cuando tengas un contrato, cuando quieras que yo aparezca en uno de tus videos, este bomboncito de chocolate lo pensará'”, concluyó la exconcursante del Desafío The Box.