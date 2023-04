Luisa Fernanda W habló sobre cómo afrontó críticas tras muerte de Legarda

El proceso de duelo para la generadora de contenido representó alejarse de su trabajo y buscar ayuda psicológica para entender el cambio que se avecinaba en su vida. En días recientes, una vez más, Luisa Fernanda W decidió abrir la puerta a ese pasado y explicar en una entrevista cómo debió vivir aquellos días.

“Viví una polémica, superfuerte, porque mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses, me volví a enamorar. Todo el mundo me cayó encima, horrible, que por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté el duelo…”, comenzó diciendo la generadora de contenido en una entrevista con Marko, un youtuber venezolano.

Ante la ola de críticas, en su día Luisa Fernanda consideró como una posibilidad el dejar de generar contenidos para las redes sociales, pues sentía que su trabajo podía truncar lo que sentía en ese punto por el cantante Pipe Bueno, con quien ha tenido una familia tras el paso de los años.

“A mí en lo personal, eso me perjudicó muchísimo porque muchas personas me empezaron a seguir solamente por lo sucedido y yo decía, llevo tantos años creando contenido antes de que sucediera la tragedia, yo ya tenía más de 7 millones de seguidores y muchas personas empezaron a minimizar el trabajo que ya había hecho antes por lo que sucedió”, señaló al respecto.