Luisa Fernanda W contó cómo comenzó a crear contenido en redes sociales

“El primer canal que creé se llamaba WTF, fue un canal muy chévere, después de esto Instagram hace la actualización de poder subir videos y ahí es cuando Luisa Fernanda W se vuelve viral (...) y la gente me pedía más y más videos y yo decía: ¿de qué voy a hacer un video?; empezaba a recordar historias que me contaron mis amigas o anécdotas personales y las plasmaba en estos videos de 15 segundos”.

De acuerdo con la influencer, con el tiempo empezó a conocer las dinámicas de las plataformas digitales y se dedicó de lleno a las redes sociales.

“Después me entero de todas las oportunidades que ofrecen las redes sociales y me doy cuenta que se pueden generar ingresos, ya ahí es cuando decido viajar a Los Ángeles, donde se hacen convenciones en las que le explican a los creadores de contenido cómo crear contenido (...) empiezo a grabar todas las charlas, cuando llego a Colombia una amiga me ayudó a traducir y pongo en práctica todo lo que aprendí, ahí es cuando mis redes sociales hacen boom. Esto fue una locura, pero gracias también a la dedicación y empeño que le puse desde el día cero”.