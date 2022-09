Loki: todas las cosas 'nerd' que debe saber para esta segunda temporada

Luego de anunciada la segunda temporada de Loki, que aún se encuentra en producción, los actores han revelado algunas de sus expectativas con todo lo que esconde la tan esperada serie. Tom Hiddleston, por ejemplo, confesó en una entrevista a EW, que esta oportunidad es todo un desafío.

"La temporada 2 de Loki es una especie de desafío de una pregunta hecha a la propia TVA, una gran batalla por el alma de la TVA", indicó.

Por otro lado, Marvel anunció la particiáción de Ke Huy Quan para representar una de las variantes del villano. Ante esto, el actor se mostró bastante emotivo.

¡Aunque no podemos hablar de eso! Estoy muy emocionado de que la audiencia lo vea venir el próximo verano. Estoy muy contento de que Marvel haya decidido anunciar mi participación. Porque me he estado aferrando a este secreto durante tanto tiempo. ¡Nadie lo sabe, ni siquiera mi familia! ¡Ahora el secreto se ha revelado, puedo hablar de ello!”, finalizó el actor Ke Huy Quan.