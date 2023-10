‘Loki 2’: Marvel busca repetir fórmula de éxito con apuesta por el multiverso

"Queríamos contar inmediatamente las consecuencias de alto riesgo para todos los personajes de ese libre albedrío (en los multiversos). (...) Así que se trataba sobre todo de profundizar en ese mundo que ya habíamos creado, así como la forma en que se captaba a sus protagonistas desde la audiencia", explicó Wright.

Junto a Tom Hiddleston y Di Martino, el espectador volverá a ver en acción a Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Eugene Cordero y Tara Strong (Miss Minutes), Jonathan Marjors y Owen Wilson (Mobius M. Mobius).

Además, se unen al elenco Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All At Once"), Rafael Casal ("Blindspotting"), Kate Dickie ("The Witch") y Liz Carr ("The Witcher").