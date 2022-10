“Todo lo hago por instinto”: Jamie Lee Curtis antes del estreno de Halloween

Su despedida de la franquicia que la ha acompañado durante casi 45 años coincide con uno de los mejores años para Curtis, pues su nombre figura en las quinielas para la nominación al Óscar a mejor actriz de reparto por un trabajo completamente opuesto: la irreverente y surrealista "Everything Everywhere All At Once".

El éxito de ese filme, la gran sorpresa del año para el cine independiente, debe mucho al papel de Curtis como una funcionaria de hacienda impasible ante los problemas de las personas que, sin embargo, disfruta de vidas mucho más interesantes en otros universos paralelos.

Como la gran mayoría de personalidades de Hollywood, la actriz no quiere hablar de premios a estas alturas, aunque la nominación al Óscar serviría para recordar que, más allá del terror, fue una de las protagonistas de "A Fish Called Wanda", emblema de la comedia anglosajona.