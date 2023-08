Lionel Messi reveló la razón por la que celebra los goles como superhéroe

Horas antes de que se dé el encuentro, el '10' argentino se tomó el tiempo de atender a los medios, ante los que se refirió a la peculiar forma que ha adoptado para celebrar sus anotaciones durante los partidos con el equipo, la cual ha llamado verdaderamente la atención entre sus seguidores y los fanáticos del fútbol.

Antes de que 'Leo' aclarara la razón por la cual ha comenzado a festejar sus goles de este modo, fueron varios los admiradores que se extrañaron, puesto que no es propio del futbolista hacer este tipo de actos en la cancha.

Messi going through the Marvel Universe pic.twitter.com/IxYgm9Dgp3