Lina Tejeiro reveló que presenta quebrantos de salud por los biopolímeros

En medio de su intervención, la actriz manifestó que se tomó un tiempo para compartir con su familia y para sanar aspectos de su vida personal. Explicó que dos años después de la primera extracción de biopolímeros, fue sometida a otro procedimiento el pasado jueves.

“Yo creía que no iba a tener ningún síntoma. La primera cirugía estaba programada para noviembre y me dio una gripa terrible y me tocó correr la fecha de la cirugía (…) vengo con síntomas desde mitad de año”, manifestó.

“Estaba reencontrándome, aquí voy nuevamente a mi próxima cirugía, esperando que todo salga bien”, concluyó.