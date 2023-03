¿Laura Bozzo habría enviado mensaje a Clara Chía?

En el mundo del entretenimiento se rumora que la separación de la cantante y el ex deportista estarían relacionados a una posible infidelidad. Aunque la pareja nunca se pronunció para confirmar o desmentir los hechos, lo cierto es que la barranquillera ha sacado varios temas musicales lanzándole indirectas a su nueva relación.

A través de redes sociales seguidores y personajes públicos han enviado su apoyo a la cantante quien hoy se posiciona como una de las artistas más sonadas a nivel mundial. Esta vez fue la periodista Laura Bozzo o mejor conocida como ‘Laura en América’ quien se refirió a Clara Chía por medio de un comentario en Instagram.

“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba marido (…) Este tipo de mujeres a mí me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse en la casa de la esposa. La belleza está en el alma y los valores, ella no tiene”, se lee en el comentario.