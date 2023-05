Laura Bozzo confesó que en su programa mostraron casos falsos

De igual forma, señaló que esta situación no solo se presenta en ‘Que pase Laura’, sino que en programas similares como ‘Acércate a Rocío’, esta metodología también es empleada. “Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, no podía verificarlos y eran panelistas que habían estado con Rocío”, sentenció.

Para finalizar, confesó estar muy triste de ver cómo el formato que ella popularizó años atrás en el continente hubiera decaído de tal forma, sin embargo, se comprometió en vivo y con sus seguidores a tomar medidas y hacer que dicho problema actual cambie.