Las picantes fotos que publicó Selena Gómez que borró minutos después

La actriz y cantante publicó dos picantes fotografías en sus redes sociales que encendieron a los usuarios. Se trata de imágenes donde aparece solo con un brasier con los labios pintados de rojo y un peinado que la hace lucir "salvaje".

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Las especulaciones comenzaron. Algunos usuarios comentaron que la publicación fue una equivocación, que no era la intención publicarlas. Pero sabemos que las redes sociales son usadas por los artistas y famosos para generar algún tipo de tendencia.

Otra de las hipótesis sobre la publicación de las polémicas fotografías es que la actriz de Only Murders in the Building quiere desafiar los típicos estereotipos de la industria sobre el físico de las mujeres. Esto a raíz de la enfermedad que sufre (lupus) y su tratamiento hace que haya subido de peso. Claro, eso es otra especulación.