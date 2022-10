Dwayne Johnson ‘La Roca’ considera ser candidato a la Presidencia de EE. UU.

“Lo he considerado seriamente. Cuando comienzas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números aumentan hasta el 46%. El 50% del país votaría por mí si me presentara, y eso me ha conmovido mucho. Quiero decir, de verdad, me sentó”, dijo Johnson.

El artista se refiere a una encuesta realizada por CNN que reveló que al 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a ‘La Roca’ o a Matthew McConaughey, como los futuros presidentes del país norteamericano.

“Es surrealista, no sé nada de política, diría que soy absolutamente un patriota y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No importa lo que diga tu cuenta bancaria o qué tipo de automóvil conduzcas. Pero el trabajo más importante que tengo es ser papi”, aseguró el exluchador.