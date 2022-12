Dwayne Johnson defiende a ‘Black Adam’ tras revés en taquilla

Sin considerar lo anterior, el actor principal, ‘La Roca’, salió a la defensa de su largometraje, el cual llevaba años ansiando.

“He leído las afirmaciones de que Black Adam perderá dinero. Eso es falso. La película puede considerarse decepcionante ya que tuvo a Dwayne Johnson en una película de DC. Sin embargo, la película pasará el punto de equilibrio y arrojará un poco de ganancia. Las secuelas y las franquicias son la sangre vital de nuestro negocio. Tienen un perfil de riesgo reducido y, en general, una mayor ventaja. El hecho de que haya discusiones sobre una secuela de Black Adam es cómo un estudio genera valor sostenible a largo plazo”, dijo.

Asimismo, calmó la marea y se dirigió a los especialistas en economía del cine, los cuales no se han puesto de acuerdo, ya que unos portales dan unas cifras y otros ofrecen unas totalmente diferentes.

Waited to confirm with financiers before I shared this excellent #BlackAdam news - our film will PROFIT between $52M-$72M.

Fact.

At almost $400M worldwide we are building our new franchise step by step (first Captain America did $370M) for the DC future.https://t.co/GBIgsbtnkq