Una negra puede conquistar la taquilla sin hombres ni blancos: Viola Davis

"Actrices como Meryl Streep y Julianne Moore son reconocidas como buenas porque ganaron oportunidades para mostrar que son buenas, lo que no ocurre mucho con las actrices negras. No importa si no soy rubia, tengo valor y quiero personajes que muestren eso", afirmó.

De acuerdo con Davis, "The Woman King" tiene todas las condiciones para ayudar a las mujeres negras a sentirse valorizadas. "Esta es nuestra oportunidad de ser vistas", dijo.