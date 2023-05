“No consuman vicio”: Mara Cifuentes entró en llanto en plena transmisión

La exparticipante de ‘La agencia: Batalla de modelo’ del canal Caracol durante una trasmisión en vivo expresó que pasaba por un mal momento e indicó que estaba siento víctima de malos tratos y odio.

"No soy un mala persona, he cometido errores, pero no me merezco que me traten tal mal. No me merezco esto", dijo en medio de la transmisión, emitida en la madrugada del domingo 14 de mayo, Día de las Madres.

Y agregó: "es demasiado. He tenido miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas muy fuertes".