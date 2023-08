Ana Sofía Henao dijo que temé por acosador que la sigue a ella y su familia

“Esto es una llamada para pedir ayuda. En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada. Ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”, manifestó.

Y agregó: “Uno no sabe en qué momento se pueda aparecer acá o perseguirnos porque esto que tiene en su imaginación pasa a otro nivel y se vuelva algo físico. Es persecución, hostigamiento, son cosas fuertes y yo quisiera saber qué más podemos hacer, especialmente, por acá por redes”.