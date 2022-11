Sin pena, participante de ‘La Descarga’ se le declara a Gusi frente a todos

Cuando el presentador Carlos Calero le preguntó en cuál equipo no le gustaría estar, ella respondió que en el de Gusi, pero no se refería a nada malo.

“Me tiembla todo con que me escoja Gusi”, dijo la cantante. "Es muy guapo", agregó.

La joven intérprete se lució en el escenario y consiguió un cupo en el grupo de Marbelle, tras lo que hizo su confesión frente a los seleccionadores.

“Yo quería confesar algo y es que no quería con Gusi, pero hay una razón muy válida y es que eres muy guapo y no me concentraría”, mencionó en la tarima.

Luego de su momento de honestidad, el cantante venezolano se levantó de su puesto y, como todo un caballero, la acompañó del brazo hasta la salida.