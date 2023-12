Laura Londoño ganó Masterchef España: ¿qué hará con el dinero que recibió?

Los colombianos brillan en el exterior. No solo en la música y el cine, sino también en realitys. La actriz Laura Londoño se convirtió en la primera extranjera en ganar Masterchef España, concurso en el que era una de las favoritas para llevarse el triunfo.

Había sido invitada al programa, junto a otros 15 participantes, gracias a su participación en la novela 'Café con aroma de mujer', en la que interpretó a 'Gaviota' y se llevó los elogios por su impresionante actuación.

Ahora, brilló en el concurso de cocina en el que ganó no solo reconocimiento en ese país, sino también una suma de 320 millones de pesos.

Con tan solo 35 años, Londoño ha demostrado su destreza en la cocina enfrentándose a desafíos culinarios de alto nivel. Hace algunos días, en una declaración emocional, la actriz compartió sus sentimientos respecto a su participación.

"Siento nervios, muchas ganas y responsabilidad. Pero es una alegría inmensa, es un gran triunfo". Además, reveló que el nacimiento de su hija fue el motor que la impulsó a cambiar y aventurarse en el mundo de la cocina. "El deseo de alimentarla me llevó a comprender que brindar comida es una forma de expresar amor. Si me hubiera aferrado a la idea de que no sé cocinar, no habría explorado si era cierto o no. Así que decidí abrir la puerta a un mundo desconocido y lo estoy honrando", afirmó.

Pero no todo fue color de rosa para la actriz, pues estuvo inmersa en polémicas y críticas. En las redes sociales, algunos usuarios han expresado su descontento, señalando actitudes altivas y resentidas por parte de la colombiana.

Comentarios como “MasterChef, por favor ¡Laura Londoño es insoportable! Y cuando canta es para apagar la televisión” o “vale que a Laura Londoño le tengo manía porque me parece una pésima concursante de MasterChef Celebrity, pero ¡qué horror de look se ha puesto!” han inundado las plataformas digitales, evidenciando una división en la percepción del público hacia la participante.

Pero finalmente lo logró. La colombiana encantó a los jurados con varios platillos inspirados en su país de origen. Su entrada se la llamó 'Eterna primavera' y era una sopa con base de polen, miel, flores, entre otros.

Para su plato fuerte fue más arriesgada, pues combinó los sabores colombianoas y españoles con 'Aventura de cigala en río', como llamó a su creación.

​

Y el postre llamado 'Magia interior', que consistió en una pirámide con una moneda de oro quimbaya y sabores como cacao y banano, terminó por conquistar a los jurados. Además utilizó el café, propio de Colombia, como ingrediente para su plato final.