‘La casa del dragón’ se presenta con una app de realidad virtual

“Con DracARys queríamos que los usuarios experimentaran esos momentos de asombro y maravilla en el contexto de su vida cotidiana. Nuestras ambiciones son complementar al mundo de Westeros y a la mitología del espectáculo de una manera enriquecedora, mientras empujamos los límites de lo que es posible con personajes virtuales que existen en realidades mixtas”, agregó.

“House of the Dragon: DracARys se lanzó por primera vez exclusivamente el 20 de julio en la Comic-Con de San Diego para los asistentes a la experiencia guiada inmersiva “House of the Dragon: The Dragon 's Den”.

La aplicación ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play en 19 países, incluyendo Colombia. Además estará para: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, México, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Naciones adicionales se anunciarán más adelante.